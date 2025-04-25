Казахстан пішов проти ОПЕК+

У Казахстані заявили, що самостійно будуть ухвалювати рішення щодо обсягів видобування нафти. Відповідну заяву зробив міністр енергетики Казахстану Ерлан Аккенжєнов, інформує 24 Канал з посиланням на Reuters.

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У Казахстані наголосили, що їхнім пріоритетом є національні інтереси, а не цілі ОПЕК+. Міністр додав, що Казахстан не може зменшити видобуток нафти на своїх ключових родовищах. Мовляв, цим родовищами управляють іноземні компанії. Як приклад, йдеться про Тенгізське родовище, яке розробляє американська Chevron, яка входить до п'ятірки нафтових компаній у світі.

Нагадаємо, що Казахстан приєднався до нафтового картелю у 2016 році на тлі різкого падіння цін на нафту. При цьому країна збільшує видобуток нафти, а також досить часто не дотримується квоти від ОПЕК+. Додамо, що країнаи забезпечує приблизно 2% світового видобутку нафти.

Зокрема, у березні 2025 року Казахстан встановив рекорд за обсяги видобування нафти. Країна перевищила квоту від ОПЕК+, яку встановили на рівні 1,468 мільйона барелів на день.

Нафтовий картель ретельно стежить за змінами в Казахстані. Для прикладу, у березні три джерела з ОПЕК+ заявили, що деякі члени групи незадоволені збільшенням обсягів видобування нафти в Казахстані. Серед них є Саудівська Аравія.