Тиск на PacWest відновився після того, регіональний банк повідомив про відновлення відтоку депозитів під час першого тижня травня 2023 року. Клієнти вивели 9,6% депозитів за цей період.

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Ще один банк у США у зоні ризику

На цьому фоні, акції компанії обвалилися на 23%. У банку додають, що клієнти знову почали виводити депозити після новин у ЗМІ про те, що кредитор вивчає стратегічні варіанти.

Загалом це спад лише розширив попередні втрати банку на фондовому ринку:

Акції PacWest починали торгову сесію зі знецінення на 40% за останній місяць;

за останній місяць; З початку року цінні папери подешевшали на понад 70%.

За перший квартал 2023 року загальний обсяг депозитів у PacWest скоротився на 16,9%. Банк також заявляв про намір продавати стратегічні активи для корегування свого балансу.

На момент створення цього матеріалу, вартість цінних паперів PacWest коливається на рівні 4,78 долара за штуку. Ринкова капіталізація банку становить 577,60 мільйона доларів, за даними Yahoo!Finance.

Що відбувається з банками у США

З початку цьогорічної весни цей банк не єдиний, який зіштовхнувся із серйозними викликами. Для прикладу, у березні кілька з фінансових установ зазнали краху. Про причини неочікуваного банкопаду у США, який спровокував подальші зміни у секторі, розповідаємо тут.

Однією з останніх жертв став банк First Republic, який перебував у зоні ризику протягом кількох місяців. Цю установу викуп один із найбільших американських банків.