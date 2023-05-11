Давление на PacWest возобновилось после того, что региональный банк сообщил о возобновлении оттока депозитов во время первой недели мая 2023 года. Клиенты вывели 9,6% депозитов за этот период

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Еще один банк в США в зоне риска

На этом фоне, акции компании обрушились на 23%. В банке добавляют, что клиенты снова начали выводить депозиты после новостей в СМИ о том, что кредитор изучает стратегические варианты.

В общем, это спад лишь расширил предыдущие потери банка на фондовом рынке:

Акции PacWest начинали торговую сессию с обесценивания на 40% за последний месяц;

за последний месяц; С начала года ценные бумаги подешевели свыше 70%.

За первый квартал 2023 года общий объем депозитов в PacWest сократился на 16,9%. Банк также заявлял о намерении продавать стратегические активы для корректировки своего баланса.

На момент создания этого материала стоимость ценных бумаг PacWest колеблется на уровне. 4,78 доллара за штуку. Рыночная капитализация банка составляет 577,60 миллиона долларов, по данным Yahoo!Finance.

Что происходит с банками в США

С начала нынешней весны этот банк не единственный, столкнувшийся с серьезными вызовами. К примеру, в марте несколько из финансовых учреждений потерпели крах. О причинах неожиданного банкопада в США, спровоцировавшего дальнейшие изменения в секторе, рассказываем здесь.

Одной из последних жертв стал банк First Republic, который находился в зоне риска в течение нескольких месяцев Это учреждение выкуп один из крупнейших американских банков.