Банкомат "з'їв" картку не випадково: шахраї вигадали нову хитрість для крадіжки грошей

Шахраї постійно удосконалюють свої методи, аби обдурити якомога більше людей. Зокрема, вони винайшли новий спосіб крадіжки коштів з банкоматів за допомогою простої нитки.

Як працює шахрайська схема

Зловмисники використовують звичайну нейлонову нитку. За її допомогою зловмисники блокують банківську картку у пристрої, щоб згодом зняти гроші з рахунку жертви, пише Ziare.com.

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Спочатку шахраї вставляють цю нитку у слот для картки. При цьому роблять це так майстерно, що необізнана людина й не помітить її у прорізі банкомата.

Нейлонова нитка не заважає приладу зчитувати усю необхідну інформацію. Тому користувач може:

вставити карту у слот;

звично увести свій PIN-код;

та зняти готівку.

Проблеми починаються, коли людина намагається забрати банківську картку з банкомата. Вона не повертається, адже їй заважає нитка.

Зазвичай у такому випадку користувач звертає все на технічну несправність приладу та намагається всякими способами повернути картку.

Тоді зловмисники й проводять другий етап своєї схеми.

До людини підходить один із шахраїв, який увесь час перебуває у полі зору банкомата.

Цей "помічник" доброзичливо пропонує свою допомогу і радить повторити операцію з банкоматом або знову ввести PIN-код картки. Останній йому якраз і потрібен.

Коли картку після цих спроб повернути не вдається, людина змушена звернутися до банку.

Дочекавшись, доки вона відійде доволі далеко, зловмисник за допомогою тієї ж нитки забирає картку і знімає всі гроші з рахунку, адже PIN-код він вже знає.

Нову схему шахрайства так і прозвали "невидимою ниткою".

Як не попастися на гачок шахраїв

Фахівці радять перед використанням банкомата уважно оглянути його і переконатися, що на ньому немає підозрілих деталей чи незвичних предметів. Будь-які з них можуть свідчити про втручання шахраїв.

Якщо під час вставлення картка входить у приймач із незвичним опором, краще обрати інший банкомат.

Якщо є можливість, варто обирати безконтактний спосіб роботи з картою, адже так її не треба вставляти в банкомат.

Тож, варто завжди зберігати пильність при роботі з банкоматом. Адже шахраї завжди використовують неуважність чи привітність на свою користь.

Нагадаємо, шахраї часто прикидаються банківськими працівниками, аби виманити гроші у людей. Але співробітникам банку не цікавий PIN-код від картки клієнта.