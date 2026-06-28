Як працює шахрайська схема
Зловмисники використовують звичайну нейлонову нитку. За її допомогою зловмисники блокують банківську картку у пристрої, щоб згодом зняти гроші з рахунку жертви, пише Ziare.com.
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Спочатку шахраї вставляють цю нитку у слот для картки. При цьому роблять це так майстерно, що необізнана людина й не помітить її у прорізі банкомата.
Нейлонова нитка не заважає приладу зчитувати усю необхідну інформацію. Тому користувач може:У нашому Telegram – лише оперативні новини Підписуйтеся, щоб дізнаватися їх першими
- вставити карту у слот;
- звично увести свій PIN-код;
- та зняти готівку.
Проблеми починаються, коли людина намагається забрати банківську картку з банкомата. Вона не повертається, адже їй заважає нитка.
Зазвичай у такому випадку користувач звертає все на технічну несправність приладу та намагається всякими способами повернути картку.
Тоді зловмисники й проводять другий етап своєї схеми.
- До людини підходить один із шахраїв, який увесь час перебуває у полі зору банкомата.
- Цей "помічник" доброзичливо пропонує свою допомогу і радить повторити операцію з банкоматом або знову ввести PIN-код картки. Останній йому якраз і потрібен.
Коли картку після цих спроб повернути не вдається, людина змушена звернутися до банку.
Дочекавшись, доки вона відійде доволі далеко, зловмисник за допомогою тієї ж нитки забирає картку і знімає всі гроші з рахунку, адже PIN-код він вже знає.
Нову схему шахрайства так і прозвали "невидимою ниткою".
Як не попастися на гачок шахраїв
Фахівці радять перед використанням банкомата уважно оглянути його і переконатися, що на ньому немає підозрілих деталей чи незвичних предметів. Будь-які з них можуть свідчити про втручання шахраїв.
Якщо під час вставлення картка входить у приймач із незвичним опором, краще обрати інший банкомат.
Якщо є можливість, варто обирати безконтактний спосіб роботи з картою, адже так її не треба вставляти в банкомат.
Тож, варто завжди зберігати пильність при роботі з банкоматом. Адже шахраї завжди використовують неуважність чи привітність на свою користь.
Нагадаємо, шахраї часто прикидаються банківськими працівниками, аби виманити гроші у людей. Але співробітникам банку не цікавий PIN-код від картки клієнта.