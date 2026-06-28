Как работает мошенническая схема

Злоумышленники используют обычную нейлоновую нить. С ее помощью они блокируют банковскую карту в терминале, чтобы впоследствии снять деньги со счета жертвы, пишет Ziare.com.

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Сначала мошенники вставляют эту нить в слот для карты. При этом делают это так искусно, что непосвященный человек и не заметит её в прорези банкомата.

Нейлоновая нить не мешает устройству считывать всю необходимую информацию. Поэтому пользователь может:

вставить карту в слот;

как обычно ввести свой PIN-код;

и снять наличные.

Проблемы начинаются, когда человек пытается забрать банковскую карту из банкомата. Она не возвращается, ведь ей мешает нить.

Обычно в таком случае пользователь списывает всё на техническую неисправность устройства и пытается всеми способами вернуть карту.

Тогда злоумышленники и приступают ко второму этапу своей схемы.

К человеку подходит один из мошенников, который все время находится в поле зрения банкомата.

Этот "помощник" доброжелательно предлагает свою помощь и советует повторить операцию с банкоматом или снова ввести PIN-код карты. Последний ему как раз и нужен.

Когда вернуть карту после этих попыток не удается, человек вынужден обратиться в банк.

Дождавшись, пока она отойдет достаточно далеко, злоумышленник с помощью той же нити забирает карту и снимает все деньги со счета, ведь PIN-код он уже знает.

Новую схему мошенничества так и прозвали "невидимой нитью".

Как не попасться на уловку мошенников

Специалисты советуют перед использованием банкомата внимательно осмотреть его и убедиться, что на нём нет подозрительных деталей или необычных предметов. Любые из них могут свидетельствовать о вмешательстве мошенников.

Если при вставке карта входит в приемник с необычным сопротивлением, лучше выбрать другой банкомат.

Если есть возможность, стоит выбирать бесконтактный способ работы с картой, ведь так её не нужно вставлять в банкомат.

Также всегда нужно быть внимательными к незнакомцам, которые без видимой причины находятся возле банкомата.

Поэтому всегда следует сохранять бдительность при работе с банкоматом. Ведь мошенники всегда используют невнимательность или приветливость в своих интересах.

Напомним, мошенники часто выдают себя за банковских сотрудников, чтобы выманить деньги у людей. Но сотрудникам банка не нужен PIN-код от карты клиента.