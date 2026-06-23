Які нові правила для терміналів

Оновлені правила використання платіжних терміналів самообслуговування запровадив Національний банк України.

Дивіться також Для Monobank діятиме комісія: важливі зміни з 1 липня

Починаючи з 26 червня 2026 року, щоб внести кошти на картку через такі пристрої, доведеться обов’язково підтверджувати операцію через телефон або одноразовий код.

При цьому сума операції ролі не відіграватиме.

Тобто людина вноситиме гроші в термінал, після чого система надсилатиме SMS або дзвінок із одноразовим паролем. Завершити платіж без введення цього коду буде неможливо.

Крім того, у фіскальному чеку обов’язково фіксуватиметься повний номер телефону платника.

Які операції не потребуватимуть підтвердження

Водночас для частини операцій НБУ зробив виняток, тобто виніс з-під нових вимог. Без SMS-підтвердження, як і раніше, можна буде оплачувати:

комунальні послуги та податки;

квитки на транспорт;

проїзні картки.

Також дозволяється поповнювати мобільний до 500 гривень на місяць для одного номера. Якщо цей ліміт людина перевищить, то їй доведеться підтверджувати платіж за допомогою одноразового коду.

Як зараз поповнити картку в терміналі

Наразі картку можна поповнити без зайвих зусиль. У більшості терміналів алгоритм схожий.

Фото: Поповнення картки через термінал / 24 Канал

Таким чином, нові правила фактично прив'яжуть усі платежі до конкретних користувачів за номером телефону. Це зробить фінансові транзакції більш прозорими. Але процес поповнення стане довшим, а іноді й значно складнішим, у разі проблем з мобільним зв'язком.

Нагадаємо, за кордоном українці можуть поповнити банківську картку через міжнародні системи грошових переказів, такі як TransferGo, Western Union, MoneyGram і RIA Money Transfer, або ж SWIFT-перекази та прямі перекази на картки Visa/MasterCard (P2P).