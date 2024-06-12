В Україні фіксують рекордну кількість справ щодо шахрайства: "улюблені" методи аферистів

З початку 2024 року в Україні зафіксували рекордну кількість справ щодо шахрайства. Зокрема, вдалося виокремити найпопулярніші методи шахраїв.

За перші 5 місяців 2024 року в Україні відкрили 38 204 кримінальні провадження щодо шахрайства. Це рекордний показник.

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В Україні серйозно активізувалися шахраї

Кількість кримінальних проваджень, які пов'язані із шахрайством, зросла у 1,6 раза порівняно з всім 2021 роком. Тоді правоохоронці загалом відкрили 23 847 справ.

Порівняно з аналогічним періодом 2023 року кількість кримінальних проваджень щодо шахрайства зросла на 10%. Згідно з останніми даними, більше ніж 4500 справ було закрити. Водночас кожне 5 провадження про шахрайство передавали на розгляд до суду. Йдеться про понад 7000 або 18% від усіх зареєстрованих справ.

Шахраї використовують різні методи для досягнення своїх цілей та незаконного привласнення коштів та інформації людей. Зокрема, особа може виявити, що на неї оформлено кредит без її ж згоди. Про те як потрібно діяти у такій ситуації – читайте тут.

Найпоширеніші схеми шахраїв з платіжними картками в Україні такі: