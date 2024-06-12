За первые 5 месяцев 2024 года в Украине открыли 38 204 уголовные производства по мошенничеству. Это рекордный показатель.

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В Украине серьезно активизировались мошенники

Количество уголовных производств, связанных с мошенничеством, выросло в 1,6 раза по сравнению со всем 2021 годом. Тогда правоохранители в целом открыли 23 847 дел.

По сравнению с аналогичным периодом 2023 года количество уголовных производств по мошенничеству выросло на 10%. Согласно последним данным, более 4500 дел было закрыть. В то же время каждое 5 производство о мошенничестве передавали на рассмотрение в суд. Речь идет о более 7000 или 18% от всех зарегистрированных дел.

К теме! Мошенники используют различные методы для достижения своих целей и незаконного присвоения средств и информации людей. В частности, лицо может обнаружить, что на него оформлен кредит без его же согласия. О том как нужно действовать в такой ситуации – читайте здесь.

Самые распространенные схемы мошенников с платежными картами в Украине такие: