За перші 5 місяців 2024 року в Україні відкрили 38 204 кримінальні провадження щодо шахрайства. Це рекордний показник.
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В Україні серйозно активізувалися шахраї
Кількість кримінальних проваджень, які пов'язані із шахрайством, зросла у 1,6 раза порівняно з всім 2021 роком. Тоді правоохоронці загалом відкрили 23 847 справ.
Порівняно з аналогічним періодом 2023 року кількість кримінальних проваджень щодо шахрайства зросла на 10%. Згідно з останніми даними, більше ніж 4500 справ було закрити. Водночас кожне 5 провадження про шахрайство передавали на розгляд до суду. Йдеться про понад 7000 або 18% від усіх зареєстрованих справ.
Найпоширеніші схеми шахраїв з платіжними картками в Україні такі:
- соціальна інженерія – метод, за допомогою якого шахраї вводять людей в оману, щоб отримати від них важливу інформацію;
- фішинг – це вид шахрайства, метою якого є виманювання в довірливих або неуважних користувачів мережі персональних даних клієнтів онлайнових аукціонів, сервісів із переказу або обміну валюти, інтернет-магазинів.