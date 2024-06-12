За перші 5 місяців 2024 року в Україні відкрили 38 204 кримінальні провадження щодо шахрайства. Це рекордний показник.

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В Україні серйозно активізувалися шахраї

Кількість кримінальних проваджень, які пов'язані із шахрайством, зросла у 1,6 раза порівняно з всім 2021 роком. Тоді правоохоронці загалом відкрили 23 847 справ.

Порівняно з аналогічним періодом 2023 року кількість кримінальних проваджень щодо шахрайства зросла на 10%. Згідно з останніми даними, більше ніж 4500 справ було закрити. Водночас кожне 5 провадження про шахрайство передавали на розгляд до суду. Йдеться про понад 7000 або 18% від усіх зареєстрованих справ.

До теми! Шахраї використовують різні методи для досягнення своїх цілей та незаконного привласнення коштів та інформації людей. Зокрема, особа може виявити, що на неї оформлено кредит без її ж згоди. Про те як потрібно діяти у такій ситуації – читайте тут.

Найпоширеніші схеми шахраїв з платіжними картками в Україні такі: