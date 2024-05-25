Що робити постраждалому

Якщо ви виявили, що на вас оформлено кредит без вашої згоди, потрібно негайно звернутися у правоохоронні органи. Проте, перш ніж писати заяву, необхідно дізнатися певну інформацію.

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Зафіксуйте собі фінансову установу, де було оформлено кредит. Сконтактуйтесь з її представниками (наприклад, через гарячу лінію). Уповноважені особи, зокрема служба безпеки цієї організації надасть вам певні дані, або ж передасть інформацію поліції через спеціальний запит.

Зауважте! У деяких випадках повідомлення про оформлений кредит є неправдивим, таким чином шахраї можуть намагатися виявити ваші персональні дані. Завжди контактуйте з фінансовою установою, виключно через офіційні канали зв'язку, не переходьте за стороннім посиланням.

Як пришвидшити розвиток справи

Після оформлення заяви у правоохоронних органах, зверніться до юриста, що спеціалізується на таких діяннях. Ця особа стане вашим адвокатом на час слідства.

Оскільки, ви не оформлювали цей кредит, зверніться до суду із відповідним позовом. Щоб не наймати двох спеціалістів, з самого початку обирайте юриста із досвідом ведення цивільно-правових справ. Суд може визнати ваш кредит недійсним, і тоді вам не доведеться його гасити.