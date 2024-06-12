Скільки коштує барель нафти

У вівторок, 12 червня, нафта Brent зросла в ціні на 50 центів або на 0,6%. Сировина торгується на рівні 82,42 долара за барель.

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Паралельно ф'ючерси на нафту West Texas Intermediate подорожчали на 62 центи або на 0,8%. Американська нафта торгується на рівні 78,52 долара за барель, інформує Reuters.

Згідно з даними Bloomberg, актуальні ціни на нафту зупинилися на таких рівнях:

Ф'ючерси на нафту марки Brent коштують 79,90 долара за барель (+ 0,35%)

Контракти WTI торгуються за ціною 75,77 долара за барель (+ 0,32%).

Важливо! За минулий тиждень еталонні бренди нафти впали в ціні. Ба більше, Brent та WTI зафіксували такий результат третій тиждень поспіль.

Які фактори впливають на ринок нафти

Нафта повернулася до подорожчання у середу на тлі оптимістичних прогнозів світового попиту від Управління енергетичної інформації США та ОПЕК. Ці очікування підкріпили галузеві дані, що свідчать про те, що запаси сирої нафти в США впали більше, ніж прогнозували минулого тижня.

Управління енергетичної інформації США переглянуло прогноз щодо глобального попиту на нафту у 2024 році, підвищивши його до 1,10 мільйона барелів на день. Раніше експерти очікували, що цей показник зупиниться на рівні 900 тисяч барелів на день. Тоді як в ОПЕК як і раніше очікують суттєвого зростання світового попиту на нафту. Серед головних факторів впливу вони виділяють подорожі й туризм в другому півріччі.