Главные изменения на рынке

В ходе торгов в пятницу, 30 июня, Индекс доллара США колеблется на уровне 103,29. Котировки этого индикатора упали на 0,06%, заданными Yahoo!Finance. В общем индекс колеблется в диапазоне от 103,24 до 103,54.

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Ключевые изменения для Индекса доллара США за последние 12 месяцев:

Максимально этот индекс рос до отметки на уровне 114,78 . Это стало рекордом за 20 лет ;

. Это стало рекордом за ; Минимальное значение для этого индикатора зафиксировали на уровне 100,79, сообщает CNBC.

Любопытно! ЕЦБ призывает банки из стран ЕС ускорить выход из российского рынка. Европейский регулятор обеспокоен планами кредиторов по этому направлению.

Последние изменения для доллара

Индекса доллара США зафиксировало значительное обесценение. Однако американская валюта чувствует себя на рынке против корзины из других валют накануне обнародования новых данных об инфляции в США, пишет CNBC. В целом за второй квартал этого года Индекс доллара США вырос 0,8%. Доллар сумел зафиксировать квартальный прирост впервые со второй половины 2022 года.

Динамика других валют:

Евро упало на 0,2% против доллара США, приблизившись к минимуму за 2 недели;

против доллара США, приблизившись к минимуму за 2 недели; В то время как фунт вырос на 0,3% в день, по данным Reuters. Кроме того, британская валюта продемонстрировала одну из лучших динамик среди развитых экономик во втором квартале 2023 года. Рост составил 2,5% ;

в день, по данным Reuters. Кроме того, британская валюта продемонстрировала одну из лучших динамик среди развитых экономик во втором квартале 2023 года. Рост составил ; Курс в Японии остановился на уровне 145,07 иены за доллар. Это пиковый уровень за семь месяцев.

Аналитики из MPS ожидают, что доллар США может упасть на 5% по отношению других валют во второй половине этого года. Напомним, что издание Bloomberg определило прогнозы от MPS наиболее точными за первый квартал 2023 года.