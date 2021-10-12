Американський стартап в області психологічного здоров'я пропонує професійні та персональні послуги через мобільний додаток. Клієнтами BetterUp у США вже є Facebook, Google та NASA.

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Стартап з принцом Гаррі потроїв свою вартість

Компанія BetterUp отримала 300 мільйонів від інвесторів. Вартість стартапу менше ніж за рік зросла втричі – до 4,7 мільярда доларів. Інвестиційний раунд пройшов під керівництвом компанії з управління капіталом та інвестиціями Iconiq Capital, одним із клієнтів якої є засновник Facebook Марк Цукерберг. BetterUp також підтримали:

Wellington Management,

Lightspeed Venture Partners.

Що відомо про BetterUp Стартап був створений у 2013 році та отримав статус єдинорога у лютому, коли компанію оцінили у 1,7 мільярда доларів. BetterUp отримала інвестиції у розмірі 600 мільйонів доларів. Одним з інвесторів стартапу є компанія Mubadala, яку також називають можна суверенним фондом багатства Абу-Дабі, ОАЕ.

Вихід на глобальний ринок

Мільйонні інвестиції допоможуть компанії, де принц Гаррі обіймає посаду директора з інформаційних технологій, вийти на глобальний рівень. Зокрема, нещодавно стартап заявив про плани відкрити офіс у Лондоні та найняти на роботу 75 співробітників.

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Онук королеви Єлизавети ІІ, який приєднався до американської компанії у березні 2021 року, прагне, щоб додаток заохочував людей раніше починати займатися психічним здоров'ям. Місячна оплата за додаток BetterUp становить 249 доларів. За цю суму клієнти можуть пройти індивідуальні заняття з коучінгу з будь-якого питання: від психологічного здоров'я, харчування до догляду за дітьми.