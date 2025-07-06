Чому важко з'ясувати, скільки заробляють пілоти F1

З'ясувати, скільки заробляють у Формулі-1 – непросте завдання. Команди неохоче розкривають офіційні дані про зарплати своїх пілотів, не кажучи про бонуси за досягнення і доходи від спонсорських контрактів, пише 24 Канал з посиланням на RacingNews365.

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Хоча Формула-1 вважається королевою автоспорту, це також і великий бізнес. Коли мова заходить про гроші, команди та керівники вважають за краще тримати цю інформацію при собі. При цьому пілоти постійно ведуть переговори про нові контракти й обговорюють можливі переходи.

Цікаво! Сучасний болід F1 коштує від 12 до 15 мільйонів доларів, а вартість силової установки може доходити до 10 мільйонів доларів.

Скільки заробляють пілоти F1 у 2025 році

Зарплата Макса Ферстаппена з Red Bull

Якщо говорити про "чисту" зарплату без врахування бонусів, то перше місце посідає чотирикратний чемпіон світу Макс Ферстаппен з команди Red Bull. Його контракт оцінюється в 65 мільйонів доларів на рік.

Скільки заробляє пілот Red Bull Ферстаппен / Фото з інстаграму Макса Ферстаппена

Примітно! Співзасновник і керуючий директор компанії Red Bull Дітріх Матешиц вважається найбагатшим власником команди Формули-1. Насправді він придбав одразу дві команди – спершу Jaguar, а потім Minardi. Тепер це Red Bull Racing і Racing Bulls.

Як зросла зарплата у Гамільтона після переходу у Ferrari

На другому місці за рівнем зарплати семиразовий чемпіон світу Льюїс Гамілтон. Його річна зарплата після переходу у 2025 році з Mercedes у Ferrari складає 60 мільйонів доларів на рік. Оскільки пілот має трирічний контракт, то за час роботи у Ferrari заробить 180 мільйонів доларів.

Варто зауважити, що у контракті Гамілтона є й інші привілеї та бонуси. Наприклад, його контракт передбачає виплату базової зарплати та бонусної суми за набрані очки та подіуми. Загалом за свою кар'єру у Формулі-1 він заробив 300 мільйонів доларів, згідно з рейтингом Celebrity Net Worth.

Пілот Ferrari Льюїс Гамільтон / Фото Getty Image

Також Гамільтон є одним з найбагатших пілотів, а його інвестиційний портфель включає нерухомість, створення музики, володіння гоночними командами в інших серіях тощо. Він був ключовою фігурою у виробництві майбутнього фільму про Формулу-1 – "Формула-1", що став найкасовішивим фільмом від Apple.

Яка зарплата у Леклера з Ferrari

Трійку пілотів з найвищою зарплатою замикає напарник Гамільтона по команді – Шарль Леклер. 27-річний уродженець Монако отримає за рік у Ferrari 34 мільйони доларів. За даними джерел RacingNews365 це аналогічна сума до тієї, що пілот отримував й торік.

Шарль Леклер закриває трійку лідерів за рівне зарплат у Формулі-1 / Фото Getty Image

Які зарплати у Піастрі та Норріса з McLaren

Чинний лідер чемпіонату – Оскар Піастрі з McLaren – отримує "скромні" 6 мільйонів доларів на рік. А от його напарник по команді Ландо Норріс суттєво більше – 20 мільйонів доларів. До слова це аналогічна сума як і в чемпіона світу з команди Aston Martin Фернандо Алонсо.

Зауважте! Базові оклади пілотів Формули-1 вже досить високі. Однак контракти в автоспорті влаштовані складно, і бонуси за результати можуть становити значну частку кінцевого доходу. Наприклад, коли Кімі Райкконен повернувся до Формули-1 у 2012 році, Lotus йому запропонував 50 тисяч євро за бал у рамках дворічної угоди.