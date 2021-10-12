SpaceX уклала угоду щодо продажу акцій за ціною 560 доларів на загальну суму 755 мільйонів доларів, згідно з анонімними джерелами CNBC. Це призвело до збільшення вартості компанії до 100,3 мільярда доларів.

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Зазначимо, що у лютому 2021 року компанію оцінювали у розмірі 74 мільярдів доларів, а акцію – 419,99 долара. Тобто вартість зросла на 33%.

Тепер компанія Ілона Маска SpaceX – друга найдорожча приватна компанія світу. Поступається вона лише китайській Bytedance. Зате обігнала фінтех-компанію Stripe.



Компанія активно запускає супутники / Фото Unsplash

Оцінка компанії зросла за останні кілька років, оскільки SpaceX зібрала мільярди на фінансування своїм двох проєктів: Starship та Starlink.

Масштабні проєкти SpaceX

Попри те, що SpaceX є лідером у запуску ракет, саме Starlink – надзвичайно важливий проєкт.

Що таке Starlink Це план компанії по створенню взаємопов'язаної інтернет-мережі з тисячами супутників. Вони доставлятимуть високошвидкісний інтернет споживачам у будь-якій точці планети. На сьогодні SpaceX запустила 1 740 супутників Starlink, а мережа налічує понад 100 тисяч користувачів у 14 країнах. Вартість послуги – 99 доларів на місяць.

Starship – це масивна ракета нового покоління SpaceX, розроблена для запуску вантажів і людей на Місяць і Марс. Вихід на орбіту – наступний крок у випробуванні ракети, і SpaceX чекає регуляторного затвердження для її наступного запуску.



Ілон Маск збільшив статки завдяки SpaceX / Фото GettyImages

Статки Ілона Маска