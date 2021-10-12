Американский стартап в области психологического здоровья предлагает профессиональные и персональные услуги через мобильное приложение. Клиентами BetterUp в США уже есть Facebook, Google и NASA.

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Стартап с принцем Гарри утроил свою стоимость

Компания BetterUp получила 300 миллионов долларов от инвесторов. Стоимость стартапа меньше чем за год выросла втрое – до 4,7 миллиарда долларов. Инвестиционный раунд прошел под руководством компании по управлению капиталом и инвестициями Iconiq Capital , одним из клиентов которой является основатель Facebook Марк Цукерберг. BetterUp также поддержали:

Wellington Management,

Lightspeed Venture Partners.

Что известно о BetterUp Стартап был создан в 2013 году и получил статус единорога в феврале, когда компанию оценили в 1,7 миллиарда долларов. BetterUp получила инвестиции в размере 600 миллионов долларов. Одним из инвесторов стартапа является компания Mubadala, которую также называют можно суверенным фондом богатства Абу-Даби, ОАЕ.

Выход на глобальный рынок

Миллионные инвестиции помогут компании, где принц Гарри занимает должность директора по информационным технологиям , выйти на глобальный уровень. В частности, недавно стартап заявил о планах открыть офис в Лондоне и нанять на работу 75 сотрудников.

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