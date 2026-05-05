Чому оштрафували сервіс NovaPay?

Кмпанію оштрафували за порушення вимог законодавства щодо ринку послуг та про захист прав споживачів, зазначає регулятор.

Дивіться також Онлайн-продажі без ілюзій: з якими труднощами можуть стикатись підприємці

Рішення ухвалив Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності банків і платіжної інфраструктури НБУ. Це сталося після планової перевірки "НоваПей" співробітниками Департаменту інспектування у вересні – листопаді 2025 року.

За її результатами Нацбанк виявив порушення вимог українського законодавства, яке регулює діяльність на платіжному ринку. Наприклад, на думку фахівців, сервіс порушив:

законодавство про платіжні послуги та споживче кредитування;

низку нормативних актів НБУ про касові операції;

деякі вимоги щодо відкриття рахунків;

зобов'язання про захист платіжної інформації;

та умови договорів із клієнтами.

У підсумку регулятор зобов'язав NovaPay сплатити два штрафи загальною сумою майже 8 мільйонів гривень:

перший – 4 882 959,19 гривень – за порушення окремих вимог щодо платіжних операцій, касової роботи та захисту інформації;

другий – 3 116 100,00 гривень – за порушення деяких норм щодо платіжних послуг, споживчого кредитування та договорів з клієнтами.

ТОВ "НоваПей" зобов’язано сплатити вищезазначені штрафи протягом 14 календарних днів із дня доведення до його відома відповідних рішень,

– наголосили в НБУ.

Важливо! Окрім того, за рішенням регулятора, компанія має час лише до 25 червня 2026 року, щоб усунути усі порушення та привести свою діяльність відповідно до вимог законодавства.

Що відповіли у компанії на штраф?

У платіжному сервісі вже відреагували на рішення Нацбанку. Компанія підтвердила, що отримала штраф від регулятора, але оскаржувати його не збирається, пише Forbes Ukraine.

Ба більше, вона нібито вже виправила майже всі порушення, які знайшли фахівці під час перевірки.

Основні претензії стосувалися платіжних процесів, і ми вже майже повністю відповідаємо вимогам законодавства. Це не вплинуло на кошти клієнтів і стабільність сервісів,

– наголосили в NovaPay.

Нагадаємо, що NovaPay – це міжнародний фінансовий сервіс із групи компаній NOVA, який уже майже 14 років надає фінансові послуги для людей і бізнесу. Він працює як онлайн, так і офлайн – у більш ніж 3 600 відділеннях по всій Україні.

У мобільному застосунку NovaPay зібрані різні фінансові функції в одному місці. Наприклад, є окремі розділи для особистих і бізнес-операцій. Через нього можна надсилати та отримувати гроші, оплачувати комунальні послуги, розраховуватися за доставку "Нової пошти", а також керувати своїми рахунками та іншими фінансовими операціями.

Важливо! У 2023 році NovaPay стала першою небанківською установою в країні, яка отримала право на відкриття рахунків, випуск кредитних та платіжних карток тощо, оформивши розширену ліцензію Нацбанку.

Що ще треба знати про сервіс NovaPay?

Підприємці, які співпрацюють із NOVA, можуть оформити договір післяплати безпосередньо через мобільний застосунок NovaPay. Це дозволяє автоматизувати процес підключення послуги та спростити роботу з платежами.

Серед переваг сервісу – зарахування коштів без додаткової комісії на рахунок ФОП, а також можливість контролювати всі фінансові операції в одному застосунку.

Крім того, NovaPay стала першою приватною компанією в Україні, яка під час повномасштабної війни випустила власні корпоративні облігації. Пізніше компанія також підвищила ставки за довгостроковими паперами, зробивши їхню дохідність вищою, ніж у класичних банківських депозитів.