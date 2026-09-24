Як останні події вплинули на енергоринок

Попри розбіжності між Іраном і США щодо шляхів урегулювання конфлікту, дипломатичні зусилля мають тривати, заявив високопоставлений іранський посадовець у коментарі Reuters.

Щоправда, напередодні під час виступу на Генасамблеї ООН президент близькосхідної країни Масуд Пезешкіан наголосив, що ніколи не поступиться тиску Вашингтона. Тож оскільки переговори поки не принесли помітного прогресу, увага інвесторів змістилася до можливої заборони експорту дизелю зі США.

І хоча представник Білого дому вже спростував повідомлення про підготовку такого 90-денного обмеження, у четвер, 24 вересня, європейські ф'ючерси на дизельне пальне утримувалися поблизу історичних максимумів, а нафта укотре дещо зросла в ціні:

ф'ючерси на еталонну Brent подорожчали на 2,43 долара, тобто 2,36% – до 105,51 долара за барель ;

; тоді як ф'ючерси на американську WTI подорожчали на 1,74 долара, тобто 1,89% – до 93,90 долара за барель.

Пріянка Сачдева Керівниця відділу ринкової аналітики Phillip Nova Ситуація на фізичному ринку нафти ще далека від повної нормалізації. Brent зберігає вищу премію за геополітичні ризики та загрози морським перевезенням, оскільки міжнародні постачання сировини більшою мірою залежать від ситуації на Близькому Сході та перебоїв у судноплавстві через Ормузьку протоку. Водночас WTI має перевагу завдяки відносно захищеному від цих ризиків постачанню зі США.

До слова, через останні події у світі заробітки власників танкерів перевершили навіть найсміливіші очікування. Тож деякі судна, призначені для перевезення бензину та дизелю, почали завантажувати сирою нафтою заради більшого прибутку.