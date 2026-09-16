Куди тепер продаватимуть нафту

Після пошкодження нафтопроводу East-West, прокладеного через пустелю до Червоного моря, сауди запропонували своїм постійним покупцям в Азії додаткові партії сировини з перевантаженням з судна на судно, повідомляє Reuters із посиланням на джерела.

Йдеться про три сорти "чорного золота" – Arab Light, Arab Medium та Arab Heavy. Відвантаження здійснюватимуть поблизу оманського порту Сохар, розташованого за межами Ормузької протоки.

Зверніть увагу! Через перебої Саудівська Аравія скоротила постачання нафти до Європи, змусивши великих покупців, зокрема Польщу, терміново шукати альтернативу. Водночас вартість партій сировини перевищила 120 доларів за барель.

Подібну схему використовують й інші виробники Перської затоки, які також нарощують відвантаження за межами Ормузу. Для цього вони залучають танкери, що перевозять енергоресурси через водний шлях, нерідко з вимкненими системами відстеження.



Карта нафтопроводів на Близькому Сході / JP Morgan

Нагадаємо, Міжнародне енергетичне агентство попереджає, що ситуація на нафтовому ринку може погіршитися. Організація, яка координувала масштабне вивільнення стратегічних запасів для компенсації дефіциту, назвала цю кризу однією з найсерйозніших за останні 60 років і знову погіршила прогнози світового попиту й пропозиції. Очікується, що спричинені війною перебої з постачанням триватимуть щонайменше до кінця 2026 року.