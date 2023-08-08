Саудівська Аравія повідомила, що планує ще більше скоротити обсяги видобування нафти навіть попри зростання цін протягом останніх 6 тижнів. Також варто враховувати, що цей крок може негативно вплинути на відносини Ер-Ріяду та Вашингтона.

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Нове рішення Саудівської Аравії щодо нафти

Саудівська Аравія заявила, що продовжить свою "програму" зі скорочення видобування нафти на 1 мільйон барелів на добу до кінця вересня 2023 року. Аналогічне рішення ухвалила й Росія, яка буде добувати на 300 тисяч барелів сировини на добу за аналогічний період.

Держави-члени ОПЕК+ прагнуть підтримувати ціни на нафту на бажаному рівні саме завдяки зменшенню обсягів видобування протягом останнього року. Це досить часто призводило до ускладнення відносин між США та Саудівською Аравією. Білий дім переслідує такі цілі на ринку нафти:

Американці прагнуть, аби ціни на нафту були нижчими, оскільки це допомагає їхній економіці. Ще один фактор – вартість сировини впливає на настрої виборців на виборах;

США також прагнуть зменшити фінансові надходження до російського бюджету від експорту нафти. Нагадаємо, що офіційний Вашингтон нещодавно вирішив нагадати учасникам ринку про важливість дотримання цінової стелі, яку встановили для нафти з Росії.

Масштабні плани та гроші

Варто враховувати, що Саудівська Аравія може знову збільшити обсяги скорочення видобування нафти до кінця поточного року. Ця країна, для прикладу, чи не найбільше агітувала за збільшення цін на сировину, адже прагне диверсифікувати економіку за допомогою масштабної інвестиційної програми. Важливий елемент для реалізації цього плану – прибутки від продажу нафти.

Засновник компанії Oilytics, заявив, що в ОПЕК+ очевидно прагнуть, щоб ціни на нафту були вищими. Зокрема, він вказав, що вищі процентні ставки призведуть до збільшення вартості позик для масштабних проєктів, які має на меті розвивати Саудівська Аравія.