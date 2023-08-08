Саудовская Аравия сообщила, что планирует еще больше сократить объемы добычи нефти даже несмотря рост цен за последние 6 недель. Также следует учитывать, что этот шаг может негативно повлиять на отношения Эр-Рияда и Вашингтона.

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Новое решение Саудовской Аравии по нефти

Саудовская Аравия заявила, что продолжит свою "программу" по сокращению добычи нефти на 1 миллион баррелей в день до конца сентября 2023 года. Аналогичное решение приняла и Россия, которая будет добывать на 300 тысяч баррелей сырья в сутки за аналогичный период.

Государства-члены ОПЕК+ стремятся поддерживать цены на нефть на желаемом уровне благодаря уменьшению объемов добычи в течение последнего года. Это часто приводило к усложнению отношений между США и Саудовской Аравией. Белый дом преследует следующие цели на рынке нефти:

Американцы стремятся, чтобы цены на нефть были ниже, поскольку это помогает их экономике. Еще один фактор – стоимость сырья влияет на настроения избирателей на выборах;

США также стремятся снизить финансовые поступления в российский бюджет от экспорта нефти. Напомним, что официальный Вашингтон недавно решил напомнить участникам рынка о важности соблюдения ценового потолка, установленного для нефти из России.

Масштабные планы и деньги

Следует учитывать, что Саудовская Аравия может снова увеличить объемы сокращения добычи нефти до конца текущего года. Эта страна, например, больше всего агитировала за увеличение цен на сырье, ведь стремится диверсифицировать экономику с помощью масштабной инвестиционной программы. Важный элемент для реализации этого плана – доходы от продажи нефти.

Основатель компании Oilytics заявил, что в ОПЕК+ очевидно стремятся, чтобы цены на нефть были выше. В частности, он указал, что более высокие процентные ставки приведут к увеличению стоимости займов для масштабных проектов, направленных на развитие Саудовской Аравии.