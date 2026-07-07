Что известно о планах страны

В настоящее время Саудовская Аравия рассматривает возможность увеличения пропускной способности объекта, сообщает Reuters со ссылкой на пятерых осведомленных собеседников. Это позволит нарастить объемы поставок сырья по альтернативному маршруту, а также потенциально поможет даже соседним странам.

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Правда, в настоящее время нефтепровод East-West способен транспортировать до 7 миллионов баррелей в сутки в порт Янбу. По словам директора госкомпании Aramco, из этого объема:

около 2 миллионов баррелей направляются на обеспечение работы НПЗ на западном побережье;

тогда как еще примерно 5 миллионов баррелей предназначены для поставок на внешние рынки.

Саудовская Аравия якобы уже проводит предварительные консультации с отдельными соседними странами, чтобы увеличить пропускную способность объекта – еще на 2 миллиона баррелей в сутки.

Например, эта идея могла бы заинтересовать Кувейт, Бахрейн и Катар, у которых нет альтернативных маршрутов в обход Ормузского пролива. Более того, ранее кувейтский чиновник упоминал о переговорах с "братьями в Саудовской Аравии и ОАЭ".

Однако окончательного решения о способе расширения инфраструктуры пока нет. На данный момент неизвестно, речь идет о модернизации существующего нефтепровода или о строительстве нового. По информации источников, проект может предусматривать прокладку трубы меньшего диаметра, потребовать нескольких лет и миллиардов долларов, а также изменений в механизме ценообразования на саудовскую нефть.

В свою очередь, ОАЭ во время эскалации на Ближнем Востоке прибегли к тактике стран, находящихся под санкциями. Танкеры отключали транспондеры и двигались в темноте, после чего перегружали нефть на другие суда за пределами Ормузского пролива и возвращались за новыми партиями.