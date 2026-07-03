Якою буде ціна нафти найближчим часом

Наприклад, світовий еталон Brent у другому кварталі 2026 року вже втратив близько 30% вартості, повністю нівелювавши весь зафіксований під час ескалації приріст. Тепер аналітики припустили подальший розвиток подій, передає Bloomberg.

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Зокрема, у Citigroup вважають, що до кінця року Brent може подешевшати до 65 – 60 доларів за барель.

Серед основних передумов називають нормалізацію судноплавства ключовим маршрутом, слабший попит із боку Китаю, ослаблення фізичного ринку та повільніше, аніж очікувалося, скорочення запасів сировини.

Зверніть увагу! У п'ятницю, 3 липня, еталонна марка торгувалася по 71,92 долара за барель, тоді як показник нижче 60 доларів за барель востаннє фіксували ще в січні.

Окрім того, найближчим часом світовий нафтовий ринок може зіткнутися з надлишком пропозиції. Про такий сценарій вже попередили в Goldman Sachs, а в Morgan Stanley за останні тижні двічі знизили прогноз щодо цін, пославшись на ризик профіциту.

Чи уклали США та Іран остаточну угоду

Нагадаємо, що остаточної угоди між сторонами немає. Наразі вони домовилися лише щодо меморандуму про взаєморозуміння, який передбачає призупинення бойових дій, тоді як консультації з метою довгострокового врегулювання ситуації тривають.

Однак це не заважає аналітикам очікувати повноцінного перемир'я протягом наступних місяців. Ймовірно, для США та країн Близького Сходу деескалація є вигіднішою за повернення до конфлікту.