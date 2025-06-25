Доходи Саудівської Аравії від експорту нафти ставлять антирекорди: в чому причина

Доходи Саудівської Аравії від нафтового експорту у квітні впали до мінімального рівня майже за чотири роки. Це відбулось через істотне зниження цін на нафту.

На скільки впали доходи Саудівської Аравії

Прибутки Саудівської від продажу сирої нафти та нафтопродуктів скоротилися до 16,5 мільярда доларів. Це на 21% менше у порівнянні з аналогічним періодом минулого року, а також є найнижчим рівнем за майже чотири роки, пише 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

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У квітні ціни на нафту різко пішли вниз: котирування Brent впали більш ніж на 15% – до мінімального рівня за чотири роки.

Незабаром після цього країни ОПЕК+, зненацька для енергетичних ринків, заявили про намір прискорити нарощування видобутку, що також допомогло обвалити ціни.

Як низькі ціни на нафту впливають на економіку Саудівської Аравії

Як зазначається, зниження вартості нафти посилює тиск на фінанси Саудівської Аравії. Дефіцит бюджету країни продовжує зростати на тлі реалізації масштабної програми реформ "Бачення 2030", ініційованої спадковим принцом Мухаммедом бін Салманом.

З цим тиском можна впоратися в короткостроковій перспективі завдяки стійкому фінансовому становищу королівства та його доступу до позик. Однак у разі тривалого періоду низьких цін, ймовірно, буде потрібно перегляд видаткових планів та реалізація заходів щодо фіскальної консолідації,

– зазначив глава відділу макроаналізу в EFG Hermes Мохамед Абу Баша.

Примітно! За цін на рівні 65 доларів за барель ризик поглиблення бюджетного та зовнішньоторговельного дефіцитів Саудівської Аравії буде збільшуватись.

ОПЕК та її союзники на чолі із Саудівською Аравією планують зустрітися 6 липня, щоб обговорити обсяги видобутку на серпень. Як повідомляється, королівство виступає за продовження прискореного нарощування постачань — на 411 тисяч барелів на добу, як це вже відбувалося у травні, червні та липні.