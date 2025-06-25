На сколько упали доходы Саудовской Аравии

Прибыли Саудовской от продажи сырой нефти и нефтепродуктов сократились до 16,5 миллиарда долларов. Это на 21% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а также является самым низким уровнем за почти четыре года, пишет 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

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В апреле цены на нефть резко пошли вниз: котировки Brent упали более чем на 15% – до минимального уровня за четыре года.

Вскоре после этого страны ОПЕК+, неожиданно для энергетических рынков, заявили о намерении ускорить наращивание добычи, что также помогло обвалить цены.

Как низкие цены на нефть влияют на экономику Саудовской Аравии

Как отмечается, снижение стоимости нефти усиливает давление на финансы Саудовской Аравии. Дефицит бюджета страны продолжает расти на фоне реализации масштабной программы реформ "Видение 2030", инициированной наследным принцем Мухаммедом бин Салманом.

С этим давлением можно справиться в краткосрочной перспективе благодаря устойчивому финансовому положению королевства и его доступу к займам. Однако в случае длительного периода низких цен, вероятно, потребуется пересмотр расходных планов и реализация мер по фискальной консолидации,

– отметил глава отдела макроанализа в EFG Hermes Мохамед Абу Баша.

Примечательно! При ценах на уровне 65 долларов за баррель риск углубления бюджетного и внешнеторгового дефицитов Саудовской Аравии будет увеличиваться.

ОПЕК и ее союзники во главе с Саудовской Аравией планируют встретиться 6 июля, чтобы обсудить объемы добычи на август. Как сообщается, королевство выступает за продолжение ускоренного наращивания поставок - на 411 тысяч баррелей в сутки, как это уже происходило в мае, июне и июле.