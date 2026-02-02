Як змінились доходи Росії від нафти?

Для розуміння, раніше доходи від нафти складали – 40 – 50% від усіх надходжень до федерального бюджету, повідомляє Bild.

Наразі економічні проблеми Росії стали усе більш помітні. А розв'язання цих негараздів унеможливлюється. Одного з найбільших ударів зазнав саме нафтовий сектор Росії.

У документі, з яким ознайомився BILD, наголошується, що негативні тенденції в російській економіці посилюються, а держава дедалі гірше справляється з тим, щоб їх згладжувати. При цьому не йдеться про прогноз краху, проте дані показують, що російська влада, продовжуючи війну, ставить економіку країни у вразливе становище,

– наголошує видання.

Важливо! Оцінки німецького уряду показують, що доходи від нафти у 2026 році забезпечать приблизно п'яту частину від усіх бюджетних доходів Росії.

Зауважимо, що бюджет Росії усе більше витрачається саме на війну:

приблизно 40% від усіх держвитрат це кошти, спрямовані на оборону та безпеку зазначається в бюджеті на 2026, повідомляє Moscow Times;

окрім цього, зростає залежність Росії від Китаю.

Цікаво! Оцінки свідчать, що приблизно 87% критично важливих для російської військової промисловості товарів забезпечує саме Китай.

Резервний фонд Росії також скоротився. Він складає орієнтовно – 42 мільярди євро. Для розуміння, це майже вдвічі менше, ніж було на початку повномасштабної війни.

Що ще важливо знати про доходи Росії від нафти?