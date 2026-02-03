Что известно об ограничениях, по металлам от ЕС?

Сейчас ограничения еще не утверждены. Сначала их должны поддержать все государства-члены ЕС, сообщает Bloomberg.

Читайте также Доходы России от ключевой отрасли падают: сколько на самом деле получает Москва

Обратите внимание! Эти ограничения планируют внедрить в рамках новых санкций ЕС против России.

Предположительно, под запрет попадут:

иридий;

родий;

платина;

медь.

Этот запрет планируют внедрить на фоне того, что рынки для этих металлов ограничены. Например, стоимость меди достигла рекордного ценового максимума, в частности, из-за ограниченного предложения. Также ощущается дефицит платины сейчас.

Российские металлы постепенно вытесняются из основных торговых центров. Санкции Великобритании запрещают торговлю или поставку меди российского происхождения, произведенной после 13 апреля 2024 года, на Лондонской бирже металлов, тогда как Лондонский рынок платины и палладия исключил российские НПЗ из своего списка поставок в 2022 году,

– сообщает издание.

Вследствие внедрения этих мер, ощутимо сократился спрос на российские металлы, сообщает Минфин Великобритании. Даже среди промышленных потребителей.

Важно! Сейчас небольшое количество металлов из России попадает на европейский рынок. Хотя основные поставки все же направлены на Азию.

К чему приведут новые ограничения ЕС?