Постраждала партнерка Росії: нові наслідки американських санкцій
- США запровадили санкції проти сербської компанії NIS, що загрожує роботі єдиного НПЗ у Сербії.
- Танкер з 1 мільйоном барелів казахстанської нафти не був доставлений до сербського НПЗ через ці санкції.
США впровадили санкції проти сербської компанії NIS ще на початку жовтня. Результатом впливу цих обмежень стало те, що під загрозою опинився єдиний НПЗ у Сербії.
Чому не працюватиме сербський НПЗ?
Через санкції США, сербська нафтова група не отримала танкер з сирою нафтою, повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.
Зверніть увагу! За даними анонімних джерел, сербський завод має запас лише на декілька днів.
Що сталося з нафтою, яка перевозилась для сербського НПЗ:
- 1 мільйон барелів казахстанської нафти марки KEBCO для NIS перевозив танкер Maran Helios. Це судно прибуло до хорватського порту Омішаль 9 жовтня.
- Далі хорватський оператор нафтопроводів Janaf заявив, що він уже здійснив доставку усієї нафти, яка передбачалась для сербського НПЗ.
- Тобто, Janaf так і не отримав нафту, що передбачалась для NIS.
Цікаво! Якби NIS отримала цю нафту, завод пропрацював ще 10 днів.
Що потрібно знати про санкції проти NIS?
Санкції США проти NIS набули чинності 9 жовтня. Президент Сербії Александар Вучич відреагував на цю ситуацію. Він сказав, що без нових поставок завод зможе пропрацювати лише до 1 листопада, повідомляє NIS.
Вучич запевнив, що енергетичної кризи в країні не буде. За словами сербського президента, паливні сховища Сербії заповнені.
Важливо! Росія та Казахстан намагаються знайти спосіб скасувати ці санкції зараз.