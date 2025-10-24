Постраждала партнерка Росії: нові наслідки американських санкцій

США впровадили санкції проти сербської компанії NIS ще на початку жовтня. Результатом впливу цих обмежень стало те, що під загрозою опинився єдиний НПЗ у Сербії.

Чому не працюватиме сербський НПЗ? Через санкції США, сербська нафтова група не отримала танкер з сирою нафтою, повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters. Читайте також Ситуація набирає обертів: Центробанк Росії вирішив знизити ключову ставку Зверніть увагу! За даними анонімних джерел, сербський завод має запас лише на декілька днів. Що сталося з нафтою, яка перевозилась для сербського НПЗ: 1 мільйон барелів казахстанської нафти марки KEBCO для NIS перевозив танкер Maran Helios. Це судно прибуло до хорватського порту Омішаль 9 жовтня.

Далі хорватський оператор нафтопроводів Janaf заявив, що він уже здійснив доставку усієї нафти, яка передбачалась для сербського НПЗ.

Тобто, Janaf так і не отримав нафту, що передбачалась для NIS. Цікаво! Якби NIS отримала цю нафту, завод пропрацював ще 10 днів. Що потрібно знати про санкції проти NIS? Санкції США проти NIS набули чинності 9 жовтня. Президент Сербії Александар Вучич відреагував на цю ситуацію. Він сказав, що без нових поставок завод зможе пропрацювати лише до 1 листопада, повідомляє NIS.

Вучич запевнив, що енергетичної кризи в країні не буде. За словами сербського президента, паливні сховища Сербії заповнені. Важливо! Росія та Казахстан намагаються знайти спосіб скасувати ці санкції зараз.