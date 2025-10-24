Чому не працюватиме сербський НПЗ?
Через санкції США, сербська нафтова група не отримала танкер з сирою нафтою, повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.
Зверніть увагу! За даними анонімних джерел, сербський завод має запас лише на декілька днів.
Що сталося з нафтою, яка перевозилась для сербського НПЗ:
- 1 мільйон барелів казахстанської нафти марки KEBCO для NIS перевозив танкер Maran Helios. Це судно прибуло до хорватського порту Омішаль 9 жовтня.
- Далі хорватський оператор нафтопроводів Janaf заявив, що він уже здійснив доставку усієї нафти, яка передбачалась для сербського НПЗ.
- Тобто, Janaf так і не отримав нафту, що передбачалась для NIS.
Цікаво! Якби NIS отримала цю нафту, завод пропрацював ще 10 днів.
Що потрібно знати про санкції проти NIS?
Санкції США проти NIS набули чинності 9 жовтня. Президент Сербії Александар Вучич відреагував на цю ситуацію. Він сказав, що без нових поставок завод зможе пропрацювати лише до 1 листопада, повідомляє NIS.
Вучич запевнив, що енергетичної кризи в країні не буде. За словами сербського президента, паливні сховища Сербії заповнені.
Важливо! Росія та Казахстан намагаються знайти спосіб скасувати ці санкції зараз.