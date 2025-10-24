Пострадал партнер России: новые последствия американских санкций

США ввели санкции против сербской компании NIS еще в начале октября. Результатом влияния этих ограничений стало то, что под угрозой оказался единственный НПЗ в Сербии.

Почему не будет работать сербский НПЗ?

Из-за санкций США, сербская нефтяная группа не получила танкер с сырой нефтью, сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

Читайте также Ситуация набирает обороты: Центробанк России решил снизить ключевую ставку

Обратите внимание! По данным анонимных источников, сербский завод имеет запас лишь на несколько дней.

Что произошло с нефтью, которая перевозилась для сербского НПЗ:

1 миллион баррелей казахстанской нефти марки KEBCO для NIS перевозил танкер Maran Helios. Это судно прибыло в хорватский порт Омишаль 9 октября.

Далее хорватский оператор нефтепроводов Janaf заявил, что он уже осуществил доставку всей нефти, которая предполагалась для сербского НПЗ.

То есть, Janaf так и не получил нефть, которая предусматривалась для NIS.

Интересно! Если бы NIS получила эту нефть, завод проработал бы еще 10 дней.

Что нужно знать о санкциях против NIS?

Санкции США против NIS вступили в силу 9 октября. Президент Сербии Александар Вучич отреагировал на эту ситуацию. Он сказал, что без новых поставок завод сможет проработать только до 1 ноября, сообщает NIS.

Вучич заверил, что энергетического кризиса в стране не будет. По словам сербского президента, топливные хранилища Сербии заполнены.

Важно! Россия и Казахстан пытаются найти способ отменить эти санкции сейчас.