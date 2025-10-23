Чому Китай більше не купує російську нафту?

США впровадили санкції проти "Лукойла" та "Роснєфті", повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

Читайте також Ціна знову летить вгору: як змінилась вартість золота

Зверніть увагу! Аби виконати ці санкції, Індія має скоротити імпорт сирої нафти.

Хоча Китай імпортує приблизно 1,4 мільйона барелів російської нафти на день морем, більшу частину цієї суми купують незалежні нафтопереробні заводи, включаючи невеликих операторів, відомих як "чайники", хоча оцінки закупівель державними нафтопереробними заводами сильно різняться,

– зазначає видання.

Для розуміння:

оцінки Vortexa Analytics вказують, що закупівлі російської нафти китайськими державними фірмами протягом перших 9 місяців 2025 року були на рівні менш як 250 000 барелів на добу;

а от консалтингова компанія Energy Aspects вважає, що цей показник сягав 500 000 барелів на добу.

Аналітики наголошують, що ця призупинка скоріше за все є тимчасовою. Імовірно, китайським покупцям потрібен час на оцінку впливу санкцій, зазначає Bloomberg.

Зауважте! Найімовірніше Китай та Індія звернуться до інших постачальників, а це призведе до зростання цін на несанкціоновану нафту з Африки, Латинської Америки та Близького Сходу.

Що потрібно знати про російську нафту зараз?

Індія вирішила скоротити імпорт російської нафти. Це стало відповіддю на санкції США.

Трамп впевнений, що Індія відмовиться від імпорту російської нафти до кінця року. Цей процес не такий простий. Але, як каже американський президент, зробити це надважливо.

Важливо! До Китаю, на думку Трампа, потрібен інший підхід, аби "від'єднати" його від Росії.