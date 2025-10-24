Почему не будет работать сербский НПЗ?
Из-за санкций США, сербская нефтяная группа не получила танкер с сырой нефтью, сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.
Обратите внимание! По данным анонимных источников, сербский завод имеет запас лишь на несколько дней.
Что произошло с нефтью, которая перевозилась для сербского НПЗ:
- 1 миллион баррелей казахстанской нефти марки KEBCO для NIS перевозил танкер Maran Helios. Это судно прибыло в хорватский порт Омишаль 9 октября.
- Далее хорватский оператор нефтепроводов Janaf заявил, что он уже осуществил доставку всей нефти, которая предполагалась для сербского НПЗ.
- То есть, Janaf так и не получил нефть, которая предусматривалась для NIS.
Интересно! Если бы NIS получила эту нефть, завод проработал бы еще 10 дней.
Что нужно знать о санкциях против NIS?
Санкции США против NIS вступили в силу 9 октября. Президент Сербии Александар Вучич отреагировал на эту ситуацию. Он сказал, что без новых поставок завод сможет проработать только до 1 ноября, сообщает NIS.
Вучич заверил, что энергетического кризиса в стране не будет. По словам сербского президента, топливные хранилища Сербии заполнены.
Важно! Россия и Казахстан пытаются найти способ отменить эти санкции сейчас.