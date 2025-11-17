Як спадає торгівля між Китаєм та Росією?
За перші 9 місяців 2025 року обсяги торгівлі між Китаєм та Росією скоротилися на 9,4%, порівняно з аналогічним періодом торік, повідомляє 24 Канал з посиланням на СЗРУ.
Важливо! Обсяги торгівлі між Китаєм та Росією за вказаний період скоротилися на 163,6 мільярда доларів.
Також цьогоріч відбулися такі зміни:
- зменшився експорт Китаю до Росії – на 11,3% і склав – 73,6 мільярда доларів;
- а от російські поставки в Китай зменшилися на 7,7%, вони сягнули – 90 мільярдів доларів.
Зауважимо, що основним чинником падіння стала нижча ціна на енергоносії:
- у період з січня по вересень, вартість російського енергетичного експорту в Китай зменшилась на 18,9% (14 мільярдів доларів);
- експорт нафти також впав – на понад 8%.
Також потрібно зазначити, що:
- На російському ринку сталося перенасичення китайськими автомобілями. Обсяги постачань були рекордні у 2024. Після цього попит скоротився у понад 2 рази
- Відбуваються постійні логістичні збої. Зокрема, зросла вартість перевезень з Китаю в Росію.
Залежність російської економіки від експорту енергоносіїв і металів, більшість яких продаються до Китаю, робить її дедалі вразливішою до коливань попиту на китайському ринку та посилює залежність від Пекіна,
– наголошує розвідка.
Що ще відбувається в російській економіці зараз?
Центробанк Росії фіксує відтік коштів з банків. Йдеться як про бізнес, так і звичайні домогосподарства. "Втрати" уже сягнули 1 трильйона рублів.
СЗРУ наголошує, що ситуація в російській економіці погіршується. Зокрема, помітні ознаки технічної рецесії.