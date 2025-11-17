Як спадає торгівля між Китаєм та Росією?

За перші 9 місяців 2025 року обсяги торгівлі між Китаєм та Росією скоротилися на 9,4%, порівняно з аналогічним періодом торік, повідомляє 24 Канал з посиланням на СЗРУ.

Важливо! Обсяги торгівлі між Китаєм та Росією за вказаний період скоротилися на 163,6 мільярда доларів.

Також цьогоріч відбулися такі зміни:

зменшився експорт Китаю до Росії – на 11,3% і склав – 73,6 мільярда доларів;

а от російські поставки в Китай зменшилися на 7,7%, вони сягнули – 90 мільярдів доларів.

Зауважимо, що основним чинником падіння стала нижча ціна на енергоносії:

у період з січня по вересень, вартість російського енергетичного експорту в Китай зменшилась на 18,9% (14 мільярдів доларів);

експорт нафти також впав – на понад 8%.

Також потрібно зазначити, що:

На російському ринку сталося перенасичення китайськими автомобілями. Обсяги постачань були рекордні у 2024. Після цього попит скоротився у понад 2 рази

Відбуваються постійні логістичні збої. Зокрема, зросла вартість перевезень з Китаю в Росію.

Залежність російської економіки від експорту енергоносіїв і металів, більшість яких продаються до Китаю, робить її дедалі вразливішою до коливань попиту на китайському ринку та посилює залежність від Пекіна,

– наголошує розвідка.

