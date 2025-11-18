Минфин США считает, что санкции помогут уменьшить объемы продажи российской нефти в долгосрочной перспективе, сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

Какие последствия санкций видны уже:

Заметим, что, санкции США дали компаниям время для прекращения сотрудничества с "Роснефтью" и "Лукойлом". Все дела должны быть завершены 21 ноября. Нарушителей американское правительство пообещало отключить от финансовой системы, базирующейся на долларе.

Обратите внимание! Сейчас крупнейшими покупателями российской нефти остаются Китай и Индия.

США ввели санкции против "Роснефти" и "Лукойла", чтобы побудить Путина прекратить войну в Украине. Однако российский лидер лишь высмеял эти ограничения. Трамп ответил, что, если ничего не изменится, санкции будут только усиливаться.

США уже готовятся усилить ограничения. Речь идет о введении санкций против тех, кто и в дальнейшем сотрудничает с россиянами. Как известно, ограничения будут касаться стран, которые продолжают торговлю с Кремлем.