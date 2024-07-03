Китайські банки, які продовжують працювати на російському ринку, вирішили покинути Московську фондову біржу, інформують російські ЗМІ. Нагадаємо, що російський ринок цінних паперів потрапив під санкції США.

Варте уваги Нафта зростає в ціні: до чого тут США та Близький Схід

Китайські банки йдуть з Мосбіржі

На Мосбіржі в останні тижні фіксують значне скорочення середнього розміру угоди на торгах китайською валютою. Порівняно з травнем цей показник знизився на 14% до 1,89 мільйона рублів. Варто додати, що це найнижчий рівень з лютого 2023 року.

Паралельно істотно зріс оборот позабіржового ринку юаня. Протягом червня таких угод уклали на 27% більше, ніж в травні на 1,98 трильйона рублів. Також внутрішньоденні обороти тричі оновлювали рекордні рівні, перетинаючи позначку у 200 мільярдів рублів на день.

Ці дані свідчать, що потоки юаня, які надходять в Росії за продаж нафти до Китаю, переходять з біржового ринку на позабіржовий слідом за доларом і євро, торги якими Мосбіржа зупинила 13 червня 2024 року.