Скільки коштує нафта на ринку

У середу, 3 липня 2024 року, нафта Brent зросла в ціні на 46 центів або на 0,5%. Сировина торгується на рівні 86,70 долара за барель.

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Нафта West Texas Intermediate подорожчала на 42 центи або 0,5%. Американська сировина коштує 83,23 долара за барель, пише видання Reuters.

Згідно з даними Bloomberg, актуальні ціни на нафту зупинилися на таких рівнях:

Ф'ючерси на нафту марки Brent коштують 85,60 долара за барель (+ 0,30%)

Контракти WTI торгуються за ціною 83,04 долара за барель (+ 0,28%).

Згідно з даними MarketWatch, що з початку 2024 року марка нафти Brent подорожчала майже на 12,12%, тоді як американська сировина WTI за аналогічний період додала в ціні на 16,35%.

Які фактори вливають на ринок нафти

Нафта знову дорожчає на ринку. Ціни підтримали дані про більше, ніж очікували зменшення резервів у США. Водночас ринок стежив за ескалацією напруженості на Близькому Сході.

Нагадаємо, що у вівторок ціни на нафту досягли пікового рівня з кінця квітня на внутрішньоденних торгах.