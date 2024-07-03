Китайские банки, которые продолжают работать на российском рынке, решили покинуть Московскую фондовую биржу, информируют российские СМИ. Напомним, что российский рынок ценных бумаг попал под санкции США.

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Китайские банки уходят с Мосбиржи

На Мосбирже в последние недели фиксируют значительное сокращение среднего размера сделки на торгах китайской валютой. По сравнению с маем этот показатель снизился на 14% до 1,89 миллиона рублей. Стоит добавить, что это самый низкий уровень с февраля 2023 года.

Параллельно существенно вырос оборот внебиржевого рынка юаня. В течение июня таких сделок заключили на 27% больше, чем в мае на 1,98 триллиона рублей. Также внутридневные обороты трижды обновляли рекордные уровни, пересекая отметку в 200 миллиардов рублей в день.

Эти данные свидетельствуют, что потоки юаня, которые поступают в России за продажу нефти в Китай, переходят с биржевого рынка на внебиржевой вслед за долларом и евро, торги которыми Мосбиржа остановила 13 июня 2024 года.