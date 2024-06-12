Зокрема, Московська фондова біржа була вимушена повідомити про низку "нововведень" через запровадження нових санкцій зі сторони США.
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Московська фондова біржа припинить операції з доларом та євро
Перш за все біржа оголосила про припинення торгівлі доларом та євро. На офіційному сайті, що усі торгові операції будуть зупинені з 13 червня 2024 року.
Крім того, на Московській біржі більше не можна буде торгувати фінансовими інструментами, акціями, дорогоцінними металами, якщо розрахунки проводять у вище згаданих валютах.
Що у США говорять про нові санкційні обмеження
У середу, 12 червня, Міністерство фінансів США внесло до свого санкційного списку Московську фондову біржу, Національний кліринговий центр та Національний розрахунковий депозитарій Росії. Головна причина –повномасштабна війна Росії проти України.
В американському Мінфіні також додали, що нові санкції спрямовані проти "архітектури російської фінансової системи Росії", яку сфокусували на сприянні інвестиціям в оборонну промисловість.
Прогнозують, що обмеження призведуть до таких наслідків у Росії, згідно з даними "Радіо Свобода":
- Рубль стане менш конвертованою валютою;
- Подорожчання процесу виведення валюти з Росії;
- Ускладнення продажу валюти за вигідним курсом для російських експортерів.
Також вказують, що санкції мають сприяти посиленню тиску на Росію і зростанню ризиків вторинних санкцій для іноземних фінансових установ, які співпрацюють з оборонним сектором агресора.