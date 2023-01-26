Росію може втратити на 40 мільярдів доларів більше: експерти KSE пояснили, як це зробити

Росія суттєво залежить від експорту нафти та газу. Доходи від продажу сировини становлять важливу частину бюджету держави-агресорки. Для того, щоб посилити тиску на офіційну Москву фахівці KSE Institute запропонували 5 кроків для досягнення цієї цілі.

За розрахунками KSE, завдяки новим заходам Росія може втратити орієнтовно 40 мільярдів доларів у поточному році. Далі – більше! Втрата такої суми на експорті нафти та газу спровокує фінансові та валютні кризи.

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Які кроки допоможуть посилити фінансовий тиск на Росію

Фахівці виділили 5 кроків, завдяки яким реально досягти такого рівня. Перш за все пропонують знизити граничну ціну для російської нафти до 50 доларів за барель з 5 лютого 2023 року. Наразі цінова стеля становить 60 доларів за барель. Нагадаємо, що наступного місяця набуде чинності ембарго на російські нафтопродукти.

Таким чином, вдасться досягти й скорочення доходів для Росії, так й уникнути подорожчання сировини на ринку, оскільки ризик буде незначним. Експерти додають, що офіційна Москва все ще буде мати аргументи для продажу сировини, адже собівартість видобування оцінюють у 10 – 15 доларів за барель. Ба більше, експерти закликають знизити верхню ціну на нафту держави-агресорки до 30 доларів за барель у наступні місяці.

Пропозицію з посиленням тиску на Росію нещодавно оприлюднили й експерти з незалежної фінської організації CREA. Вони порадили світовій спільноті знизити цінову стелю для російської нафти до

Далі пропонують встановити ціновий ліміт на російські нафтопродукти. Йдеться про дизельне пальне, мазут, авіаційний керосин, які становлять приблизно третину експорту нафти агресора. Крім того, підкреслюють, що граничну ціну варто визначити на основі нижчої стелі для нафти.

Наступний крок пов'язаний із постачанням газу до ЄС через трубопроводи, які контролює офіційна Москва. У KSE пропонують заборонити цей вид імпорту блакитного палива. Це рішення сприятиме блокуванню будь-яких спроб Росії перезапустити газопроводи "Ямал" та "Північний потік" та перекриє "Турецький потік".

У результаті транзит через Україну стане єдиною опцією для експорту російського газу до країн Європи. Фахівці виділяють такі переваги:

Посилення енергетичної безпеки та доходів України;

Зменшення обсягів експорту газу Росією;

Москва втратить можливість продавати газ до Європи в обхід України.

Щодо четвертого кроку, то йдеться про заборону імпорту скрапленого природного газу з Росії до Євросоюзу. Таке рішення вже ухвалили у США, Великій Британії, Канаді та Польщі. Тоді як на фінальному етапі радять ввести нові санкційні обмеження проти російських компаній, які пов'язанні із сировиною. Серед них приватні та державні нафтогазові компанії.

До цього країни Заходу досить обережно запроваджували санкції у цьому секторі. Головна причина – залежність західних країн від російських енергоносіїв. Проте у сучасних реаліях цей фактор фактично ліквідований. Тож більше немає серйозних аргументів проти запровадження більш потужних обмежень.

Нагадаємо, що за останніми оцінками різних пулів експертів на сьогодні запасу міцності держава-агресорка для війни в Україні приблизно вистачить на 3 роки. Важливу роль тут відіграють валютні резерви у юані. Проте аналітики наголосили, що це можна змінити завдяки зниженню цінової стелі на нафту.