Що відомо про танкер з російською нафтою?

Танкер з російською нафтою "Фурія" спочатку прямував до Індії, повідомляє 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

Згодом судно змінило курс. Зараз цей танкер "стоїть" у Балтійському морі. Очевидно, що маршрут судна було змінено через американські санкції.

Зверніть увагу! Мінфін США сказав, що операції, пов'язані з двома підсанкційними компаніями ("Лукойл" та "Роснєфть"), мають бути завершені до 21 листопада.

Судно вказало Сікку – порт в індійському штаті Гуджарат, який використовується приватним нафтопереробним заводом Reliance Industries Ltd. та державною Bharat Petroleum Corp. Ltd. – як наступний пункт призначення, з очікуваною датою прибуття в середині листопада,

– зазначає видання.

Уже згодом розклад було змінено. Станом на зараз, відомо, що планується прибуття судна до єгипетського Порт-Саїда до середини наступного місяця.

Танкер везе сиру нафту Urals. Загальні обсяги її складають приблизно – 730 000 барелів.

Важливо! Введення цих санкцій позбавить індійські НПЗ надзвичайно дешевої нафти.

Що відомо про санкції США?