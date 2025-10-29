Що відомо про танкер з російською нафтою?
Танкер з російською нафтою "Фурія" спочатку прямував до Індії, повідомляє 24 Канал з посиланням на Bloomberg.
Згодом судно змінило курс. Зараз цей танкер "стоїть" у Балтійському морі. Очевидно, що маршрут судна було змінено через американські санкції.
Зверніть увагу! Мінфін США сказав, що операції, пов'язані з двома підсанкційними компаніями ("Лукойл" та "Роснєфть"), мають бути завершені до 21 листопада.
Судно вказало Сікку – порт в індійському штаті Гуджарат, який використовується приватним нафтопереробним заводом Reliance Industries Ltd. та державною Bharat Petroleum Corp. Ltd. – як наступний пункт призначення, з очікуваною датою прибуття в середині листопада,
– зазначає видання.
Уже згодом розклад було змінено. Станом на зараз, відомо, що планується прибуття судна до єгипетського Порт-Саїда до середини наступного місяця.
Танкер везе сиру нафту Urals. Загальні обсяги її складають приблизно – 730 000 барелів.
Важливо! Введення цих санкцій позбавить індійські НПЗ надзвичайно дешевої нафти.
Що відомо про санкції США?
22 жовтня стало відомо, про нові санкції США проти Росії. Як зазначив Трамп, обмеження проти "Лукойла" та "Роснєфті" мали спонукати Путіна зупинити війну в Україні.
Путін вказав, що ці санкції не впливатимуть на ситуацію. Російський лідер назвав стабільним стан справ в російській енергетиці.
Акції російських компаній летять вниз, повідомляє The Moscow Times. Так відбувається через вплив американських санкцій. Наприклад акції Роснєфті впали на 5,6%.