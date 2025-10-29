Что известно о танкере с российской нефтью?

Танкер с российской нефтью "Фурия" сначала направлялся в Индию, сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

Впоследствии судно изменило курс. Сейчас этот танкер "стоит" в Балтийском море. Очевидно, что маршрут судна был изменен из-за американских санкций.

Обратите внимание! Минфин США сказал, что операции, связанные с двумя подсанкционными компаниями("Лукойл" и "Роснефть"), должны быть завершены до 21 ноября.

Судно указало Сикку – порт в индийском штате Гуджарат, который используется частным нефтеперерабатывающим заводом Reliance Industries Ltd. и государственной Bharat Petroleum Corp. Ltd. – как следующий пункт назначения, с ожидаемой датой прибытия в середине ноября,

– отмечает издание.

Уже впоследствии расписание было изменено. По состоянию на сейчас, известно, что планируется прибытие судна в египетский Порт-Саид к середине следующего месяца.

Танкер везет сырую нефть Urals. Общие объемы ее составляют примерно – 730 000 баррелей.

Важно! Введение этих санкций лишит индийские НПЗ чрезвычайно дешевой нефти.

Что известно о санкциях США?