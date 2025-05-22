У США зробили тривожну заяву про цінову стелю на російську нафту

Нафта – це ресурс, який приносить значну частину доходів Росії. Наразі у світі знову обговорюють зниженння цінової стелі на російську нафту. Тоді як у США зробили неочікувану заяву щодо цього питання.

США проти зниження цінової стелі на російську нафту

У США заявили, що сумнівалють, що країнам G7 варто знижувати цінову стелю на російську нафту. Йдеться про зменшення граничної межі до 50 доларів за барель. Про це пише 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Відповідну заяву зробив чиновник з США після зустрічі міністрів фінансів країн G7, яка пройшла в Канаді. Американці вважають, що ціни на нафту уже знижуються, що шкодить російській економіці. Проте США готові до обговорення цього питання у майбутньому.

Нагадаємо, що "Велика сімка" встановила граничну межу на нафту з Росії наприкінці 2022 року на рівні 60 доларів за барель.