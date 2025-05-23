США проти зниження цінової стелі на російську нафту
У США заявили, що сумнівалють, що країнам G7 варто знижувати цінову стелю на російську нафту. Йдеться про зменшення граничної межі до 50 доларів за барель. Про це пише 24 Канал з посиланням на Reuters.
Зверніть увагу Чоловік у Франції знайшов 150 тонн золота на приватній ділянці, але є важливий нюанс
Відповідну заяву зробив чиновник з США після зустрічі міністрів фінансів країн G7, яка пройшла в Канаді. Американці вважають, що ціни на нафту уже знижуються, що шкодить російській економіці. Проте США готові до обговорення цього питання у майбутньому.
Нагадаємо, що "Велика сімка" встановила граничну межу на нафту з Росії наприкінці 2022 року на рівні 60 доларів за барель.
Тоді як Велика Британія заявляла, що прагне посилити тиск на Володимира Путіна та Росію, аби завершити війну в Україні. Тому Лондон пропонував знизити цінову стелю на російську нафту. До цього з аналогічним закликом виступала Україна. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що "розумна" ціна на нафту з Росії – це 30 доларів за барель.
Що відомо про G7
Це неформальний міжнародний клуб розвинених індустріальних країн Заходу. До "Великої сімки" входять Німеччина, Франція, Італія, Японія, Канада, Велика Британія та США. Єврокомісія має у G7 статус спостерігача.