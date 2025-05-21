Україна закликає вдвічі знизити цінову стелю для російської нафти

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що країнам G7 потрібно цінову стелю для російської нафти. Наразі гранична межа для продажу нафти з Росії становить 60 доларів за барель, пише 24 Канал з посиланням на Reuters.

Варте уваги Ціни на нафту різко зросли

Сибіга додав, що розумна гранична ціна на російську нафту – це 30 доларів на барель. До того ж у Великій Британії та Європейському Союзі уже повідомили про намір переглянути цінову стелю на російську нафту в сторону зниження. Зокрема, єврокомісар з питань економіки Валдіс Домбровскіс на початку цього тижня заявив, що Євросоюз запропонує главам Міністерств фінансів країн "Великої сімки" знизити цінову стелю для Росії. За даними Reuters, йдеться про зниження ціни до 50 доларів за барель.

Нагадаємо, що країни G7 встановили цінову стелю на рівні 60 доларів за барель для російської нафти ще наприкінці 2022 року. На сьогодні найвідомішою маркою російської нафти є Urals, яка суттєво подешевшала за початку року. Зокрема, у квітні ціна нафти Urals впала нижче нижче 60 доларів за барель.

Важливо додати, що питання граничної межі для російської нафти уже обговорювали на початку року. Глава Офісу президента Андрій Єрмак у січні заявив, що санкційна група пропонує знизити цінову стелю на нафту з Росії до 30 доларів за барель.

Додамо, що президент США Дональд Трамп загалом прагне знизити ціни на нафту. Експерти навіть з'ясували, яка ціна на нафту найбільше влаштовує Трампа. Згідно з результатами їхнього дослідження, це 40 – 50 доларів за барель.