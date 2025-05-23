Фермер у Франції знайшов 150 тонн золота

Громадянин Франції Мішель Дюпон виявив на своїй території приблизно 150 тонн золота. Земельна ділянка фермера розташована на південному сході Франції, поблизу Швейцарії та Італії, пише 24 Канал з посиланням на La Grada Online.

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Запаси золота, які виявив фермер, оцінили в 4 мільярди євро (4,46 мільярда доларів). Цікаво, що влада Франція заборонила чоловіку продовжувати розкопки родовища. Адже за законами країни все золото, які знайшли належить державі.

Важливо! Ця умова діє навіть, якщо дорогоцінний метал виявили на приватній території. На сьогодні фермер має чекати рішення влади щодо родовища золота та результатів усіх експертих.

Нагадаємо, що попит на золото в останні роки суттєво зріс. Це сприяло стрімкому зростанню цін на золото. Для прикладу, ціна золота у 2025 році перетнула позначну в 3500 доларів за унцію, встановивши рекорд. На момент створення цього матеріалу, ціна золота коливається на рівні 3330 доларів за унцію, за даними Всесвітньої ради по золоту. Крім того, Китай у квітні купив рекордні обсяги золота за 11 місяців.