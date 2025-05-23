США против снижения ценового потолка на российскую нефть

В США заявили, что сомневаются, что странам G7 стоит снижать ценовой потолок на российскую нефть. Речь идет об уменьшении предельной границы до 50 долларов за баррель. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Соответствующее заявление сделал чиновник из США после встречи министров финансов стран G7, которая прошла в Канаде. Американцы считают, что цены на нефть уже снижаются, что вредит российской экономике. Однако США готовы к обсуждению этого вопроса в будущем.

Напомним, что "Большая семерка" установила предельную границу на нефть из России в конце 2022 года на уровне 60 долларов за баррель.