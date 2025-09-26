Як санкції вплинули на економіку Росії?

Накопичений сальдований фінансовий результат російських організацій з січня по липень 2025 року зменшився на 8,2% (рік до року), повідомляє 24 Канал з посиланням на СЗРУ.

Читайте також Встановила новий ціновий рекорд: скільки коштує 1 барель нафти на ринку зараз

Зверніть увагу! Накопичений сальдований фінансовий результат вираховується як прибуток мінус збиток.

Також Росія відчуває такі негативні зміни:

частка збиткових вугільних підприємств з січня по липень 2025 збільшилась на 65,4%;

також відчутно скоротилась галузь виробництва легкових автомобілів, лише за серпень 2025 вона зменшилась на 27,4%.

Охорона здоров'я Росії продовжує залежати від імпорту. Дефіцит спостерігається в окремих сферах. Насамперед це стосується лабораторних приладів, інноваційної медицини та хірургії, апаратів МРТ і КТ,

– наголошує розвідка.

Кремль продовжує обіцяти розв'язати проблему з бюджетом. Проте цьогоріч ситуація лише погіршилась:

рік тому дефіцит бюджету складав – 1,2 трильйона рублів, тобто, 0,5% ВВП;

уже навесні дефіцит зріс до 3,8 трильйона рублів – чи 1,7% ВВП;

зараз же очікуваний дефіцит бюджету, імовірно, складе – 5,74 трильйона рублів – 2,6% ВВП.

Зауважте! Мінфін Росії ухвалив рішення про збільшення внутрішніх запозичень на 2,2 трильйона рублів, аби фінансувати дефіцит бюджету.

Скільки Росія витрачає на війну?

Складна економічна ситуація в Росії виникає і через значні витрати на війну. Цьогоріч ці видатки мають скласти – 13,5 трильйона рублів. Наступні три роки щорічно планується витрачати – 13 мільйонів рублів.

У 2025 році влада планувала витратити на оборону 13,5 трильйона рублів, а разом з безпекою – 17 трильйонів рублів, або 8 % ВВП, проте насправді ці витрати вищі,

– повідомляє розвідка.

Як змінилась ситуація в російській економіці?