Як санкції вплинули на економіку Росії?
Накопичений сальдований фінансовий результат російських організацій з січня по липень 2025 року зменшився на 8,2% (рік до року), повідомляє 24 Канал з посиланням на СЗРУ.
Зверніть увагу! Накопичений сальдований фінансовий результат вираховується як прибуток мінус збиток.
Також Росія відчуває такі негативні зміни:
- частка збиткових вугільних підприємств з січня по липень 2025 збільшилась на 65,4%;
- також відчутно скоротилась галузь виробництва легкових автомобілів, лише за серпень 2025 вона зменшилась на 27,4%.
Охорона здоров'я Росії продовжує залежати від імпорту. Дефіцит спостерігається в окремих сферах. Насамперед це стосується лабораторних приладів, інноваційної медицини та хірургії, апаратів МРТ і КТ,
– наголошує розвідка.
Кремль продовжує обіцяти розв'язати проблему з бюджетом. Проте цьогоріч ситуація лише погіршилась:
- рік тому дефіцит бюджету складав – 1,2 трильйона рублів, тобто, 0,5% ВВП;
- уже навесні дефіцит зріс до 3,8 трильйона рублів – чи 1,7% ВВП;
- зараз же очікуваний дефіцит бюджету, імовірно, складе – 5,74 трильйона рублів – 2,6% ВВП.
Зауважте! Мінфін Росії ухвалив рішення про збільшення внутрішніх запозичень на 2,2 трильйона рублів, аби фінансувати дефіцит бюджету.
Скільки Росія витрачає на війну?
Складна економічна ситуація в Росії виникає і через значні витрати на війну. Цьогоріч ці видатки мають скласти – 13,5 трильйона рублів. Наступні три роки щорічно планується витрачати – 13 мільйонів рублів.
У 2025 році влада планувала витратити на оборону 13,5 трильйона рублів, а разом з безпекою – 17 трильйонів рублів, або 8 % ВВП, проте насправді ці витрати вищі,
– повідомляє розвідка.
Як змінилась ситуація в російській економіці?
Зростання ВВП Росії критично знижується. Згідно з оновленими прогнозами російського міністерства, показник збільшення у 2025 складе лише 1%. Раніше очікувалось – 2,5%.
Індекс Мосбіріжі критично впав. Він склав – 2 695,28 пункту. Таке падіння сталося внаслідок заяви Трампа про те, що Україна здатна повернути собі свої території.
Для покриття бюджетного дефіциту, російська податкова впровадила спеціальні перевірки. Тепер, за даними розвідки, бізнес в Росії має платити "добровільні внески", щоб уникнути проблем.