Що відбувається з індексом Мосбіржі?

Як зазначають російські ЗМІ, індекс IMOEX2 знизився на 2,01%. Він сягнув – 2 695,28 пункту, передає 24 Канал.

Читайте також Змусять подешевшати: цю валюту "понизять" відносно долара

Падіння індексу відбулося зокрема на тлі слів Трампа про Україну. Йдеться про заяву американського президента, про те, що українська армія зможе відвоювати свої території.

Нагадаємо! Трамп у Truth Social сказав, що Україна має змогу відвоювати свої території. До того ж він наголосив на можливості для української армії "піти далі".

Зазначимо, що 14 липня індекс Мосбіржі падав до 2 616 пунктів. Тоді це зниження відбулося на фоні заяв Трампа про розчарування у переговорах з Москвою. В той самий час американський президент вказував на намір передати Україні наступальне озброєння.

Що відомо про останні заяви Трампа, відносно України?