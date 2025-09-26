Как санкции повлияли на экономику России?

Накопленный сальдированный финансовый результат российских организаций с января по июль 2025 года уменьшился на 8,2% (год к году), сообщает 24 Канал со ссылкой на СВРУ.

Обратите внимание! Накопленный сальдированный финансовый результат высчитывается как прибыль минус убыток.

Также Россия испытывает следующие негативные изменения:

доля убыточных угольных предприятий с января по июль 2025 года увеличилась на 65,4%;

также ощутимо сократилась отрасль производства легковых автомобилей, только за август 2025 она уменьшилась на 27,4%.

Здравоохранение России продолжает зависеть от импорта. Дефицит наблюдается в отдельных сферах. Прежде всего это касается лабораторных приборов, инновационной медицины и хирургии, аппаратов МРТ и КТ,

– отмечает разведка.

Кремль продолжает обещать решить проблему с бюджетом. Однако в этом году ситуация только ухудшилась:

год назад дефицит бюджета составлял – 1,2 триллиона рублей, то есть, 0,5% ВВП;

уже весной дефицит вырос до 3,8 триллиона рублей – или 1,7% ВВП;

сейчас же ожидаемый дефицит бюджета, предположительно, составит – 5,74 триллиона рублей – 2,6% ВВП.

Заметьте! Минфин России принял решение об увеличении внутренних заимствований на 2,2 триллиона рублей, чтобы финансировать дефицит бюджета.

Сколько Россия тратит на войну?

Сложная экономическая ситуация в России возникает и из-за значительных расходов на войну. В этом году эти траты должны составить – 13,5 триллиона рублей. Следующие три года ежегодно планируется тратить – 13 миллионов рублей.

В 2025 году власти планировали потратить на оборону 13,5 триллиона рублей, а вместе с безопасностью – 17 триллионов рублей, или 8% ВВП, однако на самом деле эти расходы выше,

– сообщает разведка.

Как изменилась ситуация в российской экономике?